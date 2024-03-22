Премьер Бельгии обосновал использование российских активов на оружие для Украины

Как отметил Де Кроо, Европейский Союз не сможет направить эти деньги на восстановление, если Украина проиграет в войне, поэтому разумнее "потратить эти средства на поставки оружия".

По его словам, сейчас основным являет предложение Еврокомиссии об использовании 90% доходов от активов России на поставки оружия.

Саммит ЕС

Напомним, львиная доля замороженных российских активов находится в Бельгии в депозитарии Euroclear.

Лидеры стран ЕС во время первого дня саммита 21 марта обсуждали вопрос направления прибыли от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины и достигли предварительной договоренности.

По итогам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры ЕС открыли путь к использованию части доходов от замороженных российских активов для финансирования военной техники для Украины.

"Мы можем рассчитывать на сбор около 3 млрд евро в 2024 году и аналогичные суммы в последующие годы", - сказал фон дер Ляйен.

Она отметила, что "существует сильная поддержка использования" прибыли "в военных целях Украины".

"Я сказала лидерам, что если мы сейчас быстро подготовим это предложение, мы сможем передать первый миллиард Украине 1 июля", - добавила она.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что предложит ЕС использовать 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, для закупки оружия для Украины через Европейский фонд мира.

По его словам, оставшиеся 10% будут переведены в бюджет ЕС с целью использования их для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.