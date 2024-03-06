Прем'єр Баварії заявив про "впертість" Шольца із Taurus та закликав передати ракети Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Зедер підкреслив, що передача Україні Taurus не має бути одноосібним рішенням Шольца. Натомість він звинуватив німецького канцлера у "впертості" через відмову передавати систему.

"Цю зброю необхідно використовувати. У нас є свій моральний інтерес допомогти Україні", - сказав Зедер.

Баварський прем'єр закликав провести нове голосування в Бундестазі, щоб "політично убезпечити поставку".

Також він підкреслив, що розгортання Taurus було б можливим навіть без участі військовослужбовців Бундесверу.

Варто зауважити, що за оцінками експертів канцлер Німеччини Шольц може так і не погодитися на передачу Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки після витоку розмови німецьких офіцерів на нього почала тиснути Росія.