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Прем'єр Баварії заявив про "впертість" Шольца із Taurus та закликав передати ракети Україні

Німеччина, Середа 06 березня 2024 10:19
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Прем'єр Баварії заявив про "впертість" Шольца із Taurus та закликав передати ракети Україні Фото: прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Прем'єр-міністр німецької Баварії Маркус Зедер розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца за відмову передавати Україні крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Зедер підкреслив, що передача Україні Taurus не має бути одноосібним рішенням Шольца. Натомість він звинуватив німецького канцлера у "впертості" через відмову передавати систему.

"Цю зброю необхідно використовувати. У нас є свій моральний інтерес допомогти Україні", - сказав Зедер.

Баварський прем'єр закликав провести нове голосування в Бундестазі, щоб "політично убезпечити поставку".

Також він підкреслив, що розгортання Taurus було б можливим навіть без участі військовослужбовців Бундесверу.

Варто зауважити, що за оцінками експертів канцлер Німеччини Шольц може так і не погодитися на передачу Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки після витоку розмови німецьких офіцерів на нього почала тиснути Росія.

Taurus для України

Нагадаємо, Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Але канцлер Олаф Шольц не хоче передавати таке озброєння. У якості виправдання він стверджує, що для розгортання ракет на території України нібито мають бути німецькі солдати. Їхнім завданням може стати наведення на ціль.

Також Шольц побоюється, що за "неправильного використання" ракети можуть вдарити по об'єктах у Москві.

Більш детально про те, чи отримає все-таки наша країна німецькі далекобійні ракети, - у матеріалі РБК-Україна.

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