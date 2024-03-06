Премьер Баварии заявил об "упрямстве" Шольца с Taurus и призвал передать ракеты Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

Следует заметить, что по оценкам экспертов канцлер Германии Шольц может так и не согласиться на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку после утечки разговора немецких офицеров на него начала давить Россия.

Также он подчеркнул, что развертывание Taurus было бы возможно даже без участия военнослужащих Бундесвера.

"Это оружие необходимо использовать. У нас есть свой моральный интерес помочь Украине", - сказал Зёдер.

Зёдер подчеркнул, что передача Украине Taurus не должна быть единоличным решением Шольца. Он обвинил немецкого канцлера в "упрямстве" из-за отказа передавать систему.

Taurus для Украины

Напомним, Украина еще с прошлого года просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Но канцлер Олаф Шольц не хочет передавать такое вооружение. В качестве оправдания он утверждает, что для развертывания ракет на территории Украины якобы должны находиться немецкие солдаты. Их задачей может стать наведение на цель.

Также Шольц опасается, что при "неправильном использовании" ракеты могут ударить по объектам в Москве.

Более детально о том, получит ли все-таки наша страна немецкие дальнобойные ракеты, - в материале РБК-Украина.

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