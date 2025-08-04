Прем’єр Баварії закликав скасувати соцвиплати біженцям з України: посол відповів

Прем’єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер заявив, що біженцям з України варто скасувати соціальні виплати. Посол України у Німеччині Олексій Макеєв розкритикував такий заклик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschlandfunk.

Що сказав Зедер Зедер заявив, що біженцям з України варто скасувати виплату "громадянської допомоги", яку отримують безробітні й малозабезпечені. В інтерв’ю ZDF прем’єр Баварії висловив думку, що "немає жодної країни у світі", яка б ставилася до біженців з України так, як це робить Німеччина. За його словами, це нібито одна з причин, чому "так мало людей з України працевлаштовані", попри наявність у них якісної освіти. Цей заклик підхопив прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер, підтримавши перегляд системи виплат соціальної допомоги, зокрема українським біженцям. Відповідь Макеєва За словами Макеєва, заяви премʼєра Баварії про необхідність позбавлення виплат українських біженців "важко зрозуміти" "Вони (виплати українським біженцям - ред.) не є проблемою доходів громадян (Німеччини - ред.), - сказав посол. Дипломат також закликав не робити українців "цапами-відбувайлами".