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Прем’єр Баварії закликав скасувати соцвиплати біженцям з України: посол відповів

Понеділок 04 серпня 2025 19:15
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Прем’єр Баварії закликав скасувати соцвиплати біженцям з України: посол відповів Фото: посол України у Німеччині Олексій Макеєв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прем’єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер заявив, що біженцям з України варто скасувати соціальні виплати. Посол України у Німеччині Олексій Макеєв розкритикував такий заклик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschlandfunk.

Що сказав Зедер

Зедер заявив, що біженцям з України варто скасувати виплату "громадянської допомоги", яку отримують безробітні й малозабезпечені.

В інтерв’ю ZDF прем’єр Баварії висловив думку, що "немає жодної країни у світі", яка б ставилася до біженців з України так, як це робить Німеччина. За його словами, це нібито одна з причин, чому "так мало людей з України працевлаштовані", попри наявність у них якісної освіти.

Цей заклик підхопив прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер, підтримавши перегляд системи виплат соціальної допомоги, зокрема українським біженцям.

Відповідь Макеєва

За словами Макеєва, заяви премʼєра Баварії про необхідність позбавлення виплат українських біженців "важко зрозуміти"

"Вони (виплати українським біженцям - ред.) не є проблемою доходів громадян (Німеччини - ред.), - сказав посол.

Дипломат також закликав не робити українців "цапами-відбувайлами".

У Німеччині посилять умови для отримання соцдопомоги

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд Німеччини планує посилити правила отримання соціальної допомоги для безробітних. Під нові обмеження можуть потрапити й біженці з України, які також мають право на ці виплати.

Йдеться про виплати за програмою Bürgergeld (ред. - гроші для громадян), яку отримують ті, хто шукає роботу, або ті, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Як підкреслив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, допомога залишиться для тих, хто дійсно її потребує, але претенденти повинні виконувати свої обов’язки.

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Баварія Олексій Макеєв Війна в Україні Виплати
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