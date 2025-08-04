Премьер Баварии призвал отменить соцвыплаты беженцам из Украины: посол ответил

Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер заявил, что беженцам из Украины стоит отменить социальные выплаты. Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал такой призыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschlandfunk .

Что сказал Зедер

Зедер заявил, что беженцам из Украины стоит отменить выплату "гражданской помощи", которую получают безработные и малообеспеченные.

В интервью ZDF премьер Баварии высказал мнение, что "нет ни одной страны в мире", которая бы относилась к беженцам из Украины так, как это делает Германия. По его словам, это якобы одна из причин, почему "так мало людей из Украины трудоустроены", несмотря на наличие у них качественного образования.

Этот призыв подхватил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, поддержав пересмотр системы выплат социальной помощи, в частности украинским беженцам.

Ответ Макеева

По словам Макеева, заявления премьера Баварии о необходимости лишения выплат украинских беженцев "трудно понять"

"Они (выплаты украинским беженцам - ред.) не являются проблемой доходов граждан (Германии - ред.), - сказал посол.

Дипломат также призвал не делать украинцев "козлами отпущения".