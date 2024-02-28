Прем'єр Албанії зробив заяву про допомогу Україні

Він додав, що роль Західних Балкан стає ще більш важливою для ЄС, оскільки вони починають це розуміти, зіткнувшись із спільним ворогом - главою Кремля Володимиром Путіним.

"Як би ми не потребували вас, ми потрібні вам. Чому? Перш за все, заради того, що вам найдорожче - безпеки", - сказав він.

Коли албанського прем'єра запитали, що Тирана може запропонувати на тлі "втоми" від України, проблем із досягненням консенсусу на рівні ЄС щодо фінансування, невиконання зобов'язань з постачання боєприпасів, нерішучості з приводу деяких форм військової підтримки, а також різних вето та затримок, Рама закликав Захід відповісти за нинішній стан справ.

"Дивлячись на наші країни, Чорногорію, Північну Македонію, Хорватію, Сербію, Боснію та Герцеговину, які повністю солідарні з Україною, можна щось сказати більшим і багатішим хлопцям. Їхні обіцянки є, їхня участь є, але я не впевнений, що виправдання всіх цих затримок та обмежень можуть зберігатися довго. Кожен має досягти результатів", - сказав він.

Візит Зеленського до Албанії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Албанії на саміт "Україна - Південно-Східна Європа", який відбудеться 28 лютого. А вже наступного дня, 29 лютого, відбудеться саміт "ЄС - лідери Західних Балкан", на якому, як очікується, основну увагу буде приділено новому Плану зростання і стабільності ЄС. Переговори щодо України в Албанії є останніми у серії зустрічей, організованих у таких європейських країнах, як Мальта, Франція та Швейцарія.

Прем'єр-міністр Албанії заявив, що він не вірить, що саміт та участь регіону змінять перебіг подій для всієї демократичної спільноти, але він не буде недооцінювати внесок та вплив, який вони можуть зробити.

"Ми робимо свою роботу", - додав він.

У саміті візьмуть участь регіональні лідери з Сербії, Косова, Чорногорії та Північної Македонії, хоча прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, за даними ЗМІ, не буде присутнім, відправивши натомість "представників на низькому дипломатичному рівні".

Обговорюючи саміт, запланований на четвер, 29 лютого, у якому, серед інших, візьмуть участь єврокомісар з розширення Олівер Варгії, Рама пояснив, що план зростання, запущений у 2023 році, є кроком уперед із погляду застою у розширенні.

"Кожен крок уперед у зближенні один з одним - це крок вперед до Європейського Союзу. Кожен крок вперед до Європейського Союзу - це крок вперед до розширення", - додав прем'єр.