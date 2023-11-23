Прем’єр Албанії закликав НАТО збільшити кількість миротворців у Косово

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама закликав НАТО посилити свої військові сили в Косово та забезпечити безпеку кордонів країни з Сербією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Зазначається, що під час неформальної зустрічі членів НАТО і Західних Балкан у Північній Македонії Рама попередив, що нещодавнє етнічне насильство в Косово потенційно може спровокувати ширший балканський конфлікт і заявив, що кордон Сербії з Косово вийшов з-під контролю.

З його слів, кордон використовується для безлічі незаконних дій, включаючи контрабанду наркотиків і зброї та проникнення ультранаціоналістів, що може призвести до "великих заворушень" у регіоні.

Також стверджується, що через те що за останні місяці в регіоні двічі спалахнуло насильство західні країни побоюються, що Росія може спробувати розпалювати заворушення на Балканах, щоб відвернути увагу від війни в Україні.

Поїздка Столтенберга на Балкани

Повідомляється, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який був присутній на зустрічі в Скоп’є після переговорів наполягав, що Альянс не бачить жодної військової загрози для своїх союзників на Західних Балканах.

"Але ми бачимо зростання напруженості, особливо в Косово", - сказав він.

Під час візиту в Косово 20 листопада Столтенберг заявив, що НАТО розглядає можливість розміщення там додаткових миротворчих військ.

Заворушення в Косово

У північних муніципалітетах країни проживає близько 50 тисяч етнічних сербів. Наприкінці весни там пройшли проміжні вибори мерів. Місцеві серби проігнорували їх, тож перемогу здобули етнічні албанці. Це призвело до масових заворушень та зіткнень між сербами та поліцією Косово.

Після цього президент Сербії наказав армії терміново висуватись у бік сусідньої країни, а НАТО направила до регіону миротворців, проте близько сотні військовослужбовців Альянсу було поранено. Згодом кількість військовослужбовців НАТО в регіоні збільшили до 4500 осіб.

Також 24 вересня 2023 року в Косові відбулися сутички між поліцейськими та озброєною групою невідомих осіб. Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті заявив про проведення силової операції проти групи озброєних людей, яка налічує щонайменше 30 осіб. Сербська сторона заперечила свою причетність до інциденту.

Внаслідок інциденту в Косові сталося різке загострення напруженості. НАТО знову направило до регіону додаткові війська, а країни Заходу закликали Сербію до стриманості.