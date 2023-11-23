Премьер Албании призвал НАТО увеличить количество миротворцев в Косово

Премьер-министр Албании Эди Рама призвал НАТО усилить свои военные силы в Косово и обеспечить безопасность границ страны с Сербией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Отмечается, что во время неформальной встречи членов НАТО и Западных Балкан в Северной Македонии Рама предупредил, что недавнее этническое насилие в Косово потенциально может спровоцировать более широкий балканский конфликт и заявил, что граница Сербии из Косово вышла из-под контроля.

По его словам, граница используется для множества незаконных действий, включая контрабанду наркотиков и оружия и проникновение ультранационалистов, что может привести к "большим беспорядкам" в регионе.

Также утверждается, что из-за того что за последние месяцы в регионе дважды вспыхнуло насилие западные страны опасаются, что Россия может попытаться разжечь беспорядки на Балканах, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине.

Поездка Столтенберга на Балканы

Сообщается, что присутствовавший на встрече в Скопье после переговоров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивал, что Альянс не видит никакой военной угрозы для своих союзников на Западных Балканах.

"Но мы видим рост напряженности, особенно в Косово", – сказал он.

В ходе визита в Косово 20 ноября Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает возможность размещения там дополнительных миротворческих войск.

Беспорядки в Косово

В северных муниципалитетах страны проживает около 50 тысяч этнических сербов. В конце весны там прошли промежуточные мэрские выборы. Местные сербы проигнорировали их, так что победу одержали этнические албанцы. Это привело к массовым беспорядкам и столкновениям между сербами и полицией Косово.

После этого президент Сербии приказал армии срочно выдвигаться в сторону соседней страны, а НАТО направила в регион миротворцев, однако около сотни военнослужащих Альянса были ранены. Впоследствии количество военнослужащих НАТО в регионе увеличило до 4500 человек.

Также 24 сентября 2023 г. в Косово произошли столкновения между полицейскими и вооруженной группой неизвестных лиц. Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о проведении силовой операции против группы вооруженных людей, насчитывающей не менее 30 человек. Сербская сторона отрицала свою причастность к инциденту.

В результате инцидента в Косово произошло резкое обострение напряженности. НАТО снова направило в регион дополнительные войска, а страны Запада призвали Сербию к воздержанию.