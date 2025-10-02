Прем’єр Албанії пожартував над Трампом перед Макроном та Алієвим

Прем'єр Албанії Еді Рама під час саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені пожартував перед лідером Франції і президентом Азербайджану щодо заяви американського президента Дональда Трампа про закінчення війни, якої ніколи не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Так, у вересні Дональд Трамп помилково заявив, що зумів залагодити конфлікт між Азербайджаном і "Албанією", у той час, як йшлося про вірмено-азербайджанський конфлікт.

Стоячи поруч із французьким президентом Емманюелем Макроном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем’єр Албанії Еді Рама жартома зажадав вибачень від Макрона, оскільки той не привітав політиків із вирішенням "конфлікту між Албанією та Азербайджаном".

"Ви повинні вибачитися, перед нами обома", - сказав Рама, звертаючись до Макрона.

"Тому що ви не привітали нас із мирною угодою, яку президент Трамп уклав між Албанією та Азербайджаном", - сказав Рама, викликавши сміх у своїх співрозмовників.