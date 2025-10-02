ua en ru
Премьер Албании пошутил над Трампом перед Макроном и Алиевым

Копенгаген, Четверг 02 октября 2025 15:19
Премьер Албании пошутил над Трампом перед Макроном и Алиевым Фото: премьер-министр Албании Эдди Рама (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Премьер Албании Эди Рама во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене пошутил перед лидером Франции и президентом Азербайджана по поводу заявления американского президента Дональда Трампа об окончании войны, которой никогда не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Так, в сентябре Дональд Трамп ошибочно заявил, что сумел уладить конфликт между Азербайджаном и "Албанией", в то время, как речь шла об армяно-азербайджанском конфликте.

Стоя рядом с французским президентом Эмманюэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер Албании Эди Рама в шутку потребовал извинений от Макрона, поскольку тот не поздравил политиков с решением "конфликта между Албанией и Азербайджаном".

"Вы должны извиниться, перед нами обоими", - сказал Рама, обращаясь к Макрону.

"Потому что вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном", - сказал Рама, вызвав смех у своих собеседников.

Странные оговорки Трампа

Напомним, Дональд Трамп заявил, что именно он остановил войну Камбоджи с Арменией. Но вместо Азербайджана он назвал Камбоджу, путая страны в своей речи.

Президент США не впервые ошибается в своих речах. Так, он назвал президента Украины Владимира Зеленского президентом России. На брифинге американский лидер сначала несколько раз упомянул Зеленского правильно, но потом случайно заявил, что он президент России.

Ранее во время своей предвыборной речи Трамп назвал венгерского премьер-министра Виктора Орбана "лидером Турции", перепутав его с действующим президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Азербайджан Дональд Трамп Албания
