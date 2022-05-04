Прекращение огня возможно только при желании России, - Зеленский

"Если мы говорим о прекращении огня, то мы должны видеть желание достичь прекращения огня со стороны Российской Федерации. Если мы этого не видим, если они действительно хотят прекращения огня, то им нужно показать это.

Вот сейчас мы договаривались о прекращении огня в Мариуполе, чтобы позволить выйти гражданскому населению из бомбоубежищ, и даже привлекли ООН в надежде сдвинуться с места. Тем не менее они все равно совершают обстрелы, бомбардировки. Нам нужно прекращение огня", - отметил президент Украины.

Он также подчеркнул, что если будет запланирована встреча с президентом Путиным, тогда к этому времени будет режим прекращения огня. Тогда возможно удастся договориться лично об обязательствах по прекращению огня, желательно публичных.

"Но режим прекращения огня не значит, что российские войска останутся там, где они сейчас стоят – и там будет такой замороженный конфликт. Мы не пойдем на заморозку… Наши группы общаются на уровне переговорщиков, как это было в Турции по поводу подготовки встречи, или по поводу будущих договоренностей между странами. Но это общение.

Могу сказать откровенно: я в такие договоренности не очень верю. Считаю, что важно говорить, но пока лично президент РФ не поставит свою подпись или не скажет что-либо лично, я не вижу ценности в таких договоренностях", - заявил Зеленский.