Прекращение огня не произошло. Бои на "Азовстали" идут по периметру завода

В Мариуполе на металлургическом комбинате "Азовсталь" продолжают происходить ожесточенные бои по периметру завода. Режима прекращения огня для эвакуации гражданских не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления патрульной полиции в Мариуполе Михаила Вершинина, также находящегося там.

Ситуация очень тяжелая, идут бои по периметру завода. Мы не могли давать много информации, ожидали режим прекращения огня для вывоза раненых и гражданских. Нам режим не дали сегодня, хотя обещали. Ситуация жесткая и очень сложная", - рассказал он.

По словам Вершинина, российские военные стреляют из всего вооружения и постоянно пытаются идти на штурм.