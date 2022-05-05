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Прекращение огня не произошло. Бои на "Азовстали" идут по периметру завода

Фото: "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариуполе на металлургическом комбинате "Азовсталь" продолжают происходить ожесточенные бои по периметру завода. Режима прекращения огня для эвакуации гражданских не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления патрульной полиции в Мариуполе Михаила Вершинина, также находящегося там.

Ситуация очень тяжелая, идут бои по периметру завода. Мы не могли давать много информации, ожидали режим прекращения огня для вывоза раненых и гражданских. Нам режим не дали сегодня, хотя обещали. Ситуация жесткая и очень сложная", - рассказал он.

По словам Вершинина, российские военные стреляют из всего вооружения и постоянно пытаются идти на штурм.

Отметим, что российские военные продолжают штурмовать "Азовсталь". Так, вчера командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором сообщил, что войска РФ уже второй день находятся на заводе, где идут тяжелые кровопролитные бои.

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