Припинення вогню не відбулось. Бої на "Азовсталі" точаться по периметру заводу

У Маріуполі на металургійному комбінаті "Азовсталь"продовжують тривати запеклі бої, що відбуваються по периметру заводу. Режиму припинення вогню для евакуації цивільних не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління патрульної поліції у Маріуполі Михайла Вершиніна, який також перебуває там.

"Ситуація надзвичайно важка, ідуть бої по периметру заводу. Ми не могли давати багато інформації, очікували режим припинення вогню для вивезення поранених і цивільних. Нам режим не дали сьогодні, хоча обіцяли. Ситуація жорстка і дуже складна", - розповів він.

За словами Вершиніна, російські військові стріляють зі всього озброєння та постійно намагаються йти на штурм.