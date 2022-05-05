ru ua
Чт, 05 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Прекращение огня не произошло. Бои на "Азовстали" идут по периметру завода

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 05 мая 2022 19:24
Прекращение огня не произошло. Бои на "Азовстали" идут по периметру завода Фото: "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариуполе на металлургическом комбинате "Азовсталь" продолжают происходить ожесточенные бои по периметру завода. Режима прекращения огня для эвакуации гражданских не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления патрульной полиции в Мариуполе Михаила Вершинина, также находящегося там.

Ситуация очень тяжелая, идут бои по периметру завода. Мы не могли давать много информации, ожидали режим прекращения огня для вывоза раненых и гражданских. Нам режим не дали сегодня, хотя обещали. Ситуация жесткая и очень сложная", - рассказал он.

По словам Вершинина, российские военные стреляют из всего вооружения и постоянно пытаются идти на штурм.

Отметим, что российские военные продолжают штурмовать "Азовсталь". Так, вчера командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором сообщил, что войска РФ уже второй день находятся на заводе, где идут тяжелые кровопролитные бои.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь Мариуполь Донбасс Война в Украине
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая