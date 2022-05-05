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Припинення вогню не відбулось. Бої на "Азовсталі" точаться по периметру заводу

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Маріуполь, Четвер 05 травня 2022 19:24
Припинення вогню не відбулось. Бої на "Азовсталі" точаться по периметру заводу Фото: "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

У Маріуполі на металургійному комбінаті "Азовсталь"продовжують тривати запеклі бої, що відбуваються по периметру заводу. Режиму припинення вогню для евакуації цивільних не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління патрульної поліції у Маріуполі Михайла Вершиніна, який також перебуває там.

"Ситуація надзвичайно важка, ідуть бої по периметру заводу. Ми не могли давати багато інформації, очікували режим припинення вогню для вивезення поранених і цивільних. Нам режим не дали сьогодні, хоча обіцяли. Ситуація жорстка і дуже складна", - розповів він.

За словами Вершиніна, російські військові стріляють зі всього озброєння та постійно намагаються йти на штурм.

Зазначимо, що російські військові продовжують штурмувати "Азовсталь". Так, вчора командир полку "Азов" Денис Прокопенко записав відеозвернення, в якому повідомив, що війська РФ вже другий день перебувають на заводі, де йдуть важкі кровопролитні бої.

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