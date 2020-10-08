Прекращение огня в Карабахе должно быть общим решением, - Алиев

Решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе не может быть достигнуто в одностороннем порядке. Это должно быть совместное решение, и оно должно выполняться на месте.

Такое заявление сделал на своей странице в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, Баку ожидает от армянской стороны графика вывода своих войск из оккупированной территории Нагорного Карабаха. Этот график должны согласовать сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

"Основной месседж в адрес Армении должен заключаться в том, что мы находимся не на армянской, а на своей земле", - подчеркнул Алиев.

Отметим, боевые между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. В 1991 году Нагорный Карабах провозгласил свою независимость. Азербайджан не признает Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией.

Напомним, в Армении выдвинули свое условие для перемирия с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Ереван требует прекращения участия в конфликте Турции.

Алиев также называл условие возврата Баку за стол переговоров с Арменией по ситуации в Нагорном Карабахе.

Как писало РБК-Украина, в Европейском союзе опасаются, что ситуация в Нагорном Карабахе продолжит обостряться, а в конфликт будут втянуты другие региональные игроки.