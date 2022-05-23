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Не прекращают попыток захватить Северодонецк. ВСУ отбили атаку россиян в селе Метелкино

Фото: ВСУ отбили атаку россиян в селе Метелкино (t.me/milinua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные отбили российскую атаку в поселке Метелкино Луганской области. Поселок находится в направлении Северодонецка, куда оккупанты активно наступают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

Понеся потери, оккупанты отступили. Бои продолжаются.

Кроме того, по его словам, российские военные не прекращают попыток форсировать реку Северский Донец. С этой целью они ищут места для переправы, а также накапливают в своих тыловых районах технику понтонно-мостового парка.

"Бахмутское направление - там украинские защитники отражают наступательные действия противника, который при поддержке авиации пытается прорвать оборону наших войск в районах следующих населенных пунктов Тошковка, Камышеваха, Нирковое, Васильевка, Новая Каменка и Мироновский. Сейчас идут тяжелые боевые действия", - добавил спикер.

Как сообщалось,22 мая противник атаковал позиции украинских военных в Александровке Луганской области, но безуспешно.

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Луганск