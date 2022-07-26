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Преимущественно сухо и не очень жарко: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Вторник 26 июля 2022 07:00
Преимущественно сухо и не очень жарко: прогноз погоды на сегодня Фото: 26 июля в Украине будет не очень жарко и немного влажно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 26 июля, в Украине будет теплая погода, но не слишком жаркая. В части областей пройдут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на востоке и части западных областей ожидаются осадки. Умеренные дожди накроют Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, а также Волынскую, Львовскую и Закарпатскую области.

На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +12 +16, днем +23 +27 градусов;
  • на западе ночью +12 +14 градусов, а днем +29 + 32;
  • в восточных областях ночью +14 +16, днем +24 +26 градусов;
  • на юге страны ночью +16 +18 градусов, а днем +27 +30;
  • в центральных областях ночью +14 +17, днем +25 +28 градусов.

Преимущественно сухо и не очень жарко: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Ветер северный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +12 +16 градусов, а днем +23 +27.

Преимущественно сухо и не очень жарко: прогноз погоды на сегодня

Напомним, украинцев предупредили, что скоро погода изменит и придет небольшое похолодание.

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