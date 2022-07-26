Переважно сухо та не дуже спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 26 липня, в Україні буде тепла погода, але не занадто спекотна. У частині областей пройдуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на сході та частині західних областей очікуються опади. Помірні дощі накриють Харківську, Луганську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, а також Волинську, Львівську та Закарпатську області.

На решті території буде сухо та сонячно. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +12 +16, вдень +23 +27 градусів;

на заході вночі +12 +14 градусів, а вдень +29 +32;

у східних областях вночі +14 +16, вдень +24 +26 градусів;

на півдні країни вночі +16 +18 градусів, а вдень +27 +30;

у центральних областях вночі +14 +17, вдень +25 +28 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці та Київській області опадів не прогнозується, можлива мінлива хмарність. Вітер північний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +12 +16 градусів, а вдень +23 +27.