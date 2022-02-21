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Преимущественно сухо и до +11 днем: прогноз погоды на сегодня

Автор: Александр Мороз

Погода в Украине сегодня, 21 февраля, будет теплой и солнечной. Осадки в виде дождя ожидаются только в западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе Украины дожди, днем от +8 до +10, ночью от -1 до +3. На севере переменная облачность, без осадков, днем от +7 до +10, ночью от -1 до +2.

В центральной части днем от +7 до +10, ночью от -2 до +2. На востоке без осадков, днем от +5 до +9, ночью от -1 до -3. На юге днем от +8 до +11, ночью от -1 до +3.

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В столице сегодня сухо и без осадков, днем от +7 до +9, ночью от 0 до +2. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Фото: погода в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что этой ночью Украину накроет сильный ветер, а в Карпатах на ближайшие дни объявлена лавинная опасность.

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