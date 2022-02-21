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Переважно сухо і до +11 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Олександр Мороз

Погода в Україні сьогодні, 21 лютого, буде теплою і сонячною. Опади у вигляді дощу очікуються лише в західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в регіонах

На заході України дощі, вдень від +8 до +10, вночі від -1 до +3. На півночі мінлива хмарність, без опадів, вдень від +7 до +10, вночі від -1 до +2.

У центральній частині вдень від +7 до +10, вночі від -2 до +2. На сході без опадів, вдень від +5 до +9, вночі від -1 до -3. На півдні вдень від +8 до +11, вночі від -1 до +3.

Фото: погода в регіонах

Погода в Києві

У столиці сьогодні сухо і без опадів, вдень від +7 до +9, вночі від 0 до +2. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду.

Фото: погода в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цієї ночі Україну накриє сильний вітер, а в Карпатах на найближчі дні оголошена лавинна небезпека.

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