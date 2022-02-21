Переважно сухо і до +11 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Погода в регіонах

На заході України дощі, вдень від +8 до +10, вночі від -1 до +3. На півночі мінлива хмарність, без опадів, вдень від +7 до +10, вночі від -1 до +2.

У центральній частині вдень від +7 до +10, вночі від -2 до +2. На сході без опадів, вдень від +5 до +9, вночі від -1 до -3. На півдні вдень від +8 до +11, вночі від -1 до +3.

Фото: погода в регіонах

Погода в Києві

У столиці сьогодні сухо і без опадів, вдень від +7 до +9, вночі від 0 до +2. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду.

Фото: погода в Києві