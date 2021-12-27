Преимущества покупки квартиры с ремонтом
Каждый, кто решает купить недвижимость, прежде чем сделка будет подписана, много раз сталкивается со всевозможными «или»: в новостройке или в старом фонде, на одну или больше комнат, с ремонтом или без него. Именно последний пункт вызывает больше всего колебаний. В итоге очень многие делают выбор в пользу жилья с уже сделанным ремонтом. Тем более, что такие варианты сегодня предлагают не только на вторичном рынке, но и застройщики.
В чем выгода покупки жилья с ремонтом?
Покупка жилья от застройщика с отделкой «под ключ» дает ряд неоспоримых преимуществ:
- экономия времени и денег – отделка аналогичного качества собственными силами в итоге обойдется дороже;
- спокойствие в доме – если купить квартиру в Киеве с ремонтом от застройщика можно быть уверенным, что в ближайшее время никто из соседей не начнет глобальную реконструкцию, которая сопровождается неприятным шумом;
- инвестиционная привлекательность – если квартира планируется под сдачу, то среди арендаторов повышенным спросом пользуется жилье в новостройках;
- возможность выбрать вариант отделки – при условии, что квартира покупается на этапе строительства дома;
- гарантированное качество – перед сдачей в эксплуатацию новостройки проходят инспекции, поэтому можно быть уверенным в качестве выполненных работ и безопасности использованных материалов.
Немало преимуществ получит покупатель и если решит купить квартиру с ремонтом на вторичном рынке. Так, если заняться поисками недвижимости через OLX, где собраны сотни предложений от столичных продавцов, можно найти очень даже хорошие варианты жилья по ценам, более низким, чем у застройщиков. При этом качество предпродажной подготовки в сегменте вторичного жилья порой ничем не уступает предложениям от застройщиков.
Квартира с ремонтом: кому подойдет такой вариант?
Покупка недвижимости с отделкой – отличный выбор для тех, кто:
- не желает или не имеет времени заниматься ремонтными работами самостоятельно, многократно встречаться с бригадой мастеров, выбирать строительные и отделочные материалы;
- рассматривает недвижимость как инвестиционный проект и заинтересован, чтоб объект начал как можно раньше приносить прибыль;
- переезжает в столицу из другого города, поэтому не имеет возможности заниматься ремонтом самостоятельно и желает быть уверенным, что к моменту, когда придется заселяться, в квартире будет все готово;
- желает исключить все форс-мажоры и риски, которые могут возникать во время ремонтных работ.
А если внимательно посчитать расходы на строительные и отделочные материалы, стоимость которых только растет, а также услуги строительных компаний, то в итоге окажется, что покупать готовую отремонтированную недвижимость стоит и тем, кто желает приобрести жилье на самых выгодных условиях.