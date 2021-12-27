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Переваги покупки квартири з ремонтом

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Понеділок 27 грудня 2021 11:26

Кожен, хто вирішує купити нерухомість, перш ніж угода буде підписана, багато разів стикається з усілякими «або»: у новобудові чи старому фонді, на одну або більше кімнат, з ремонтом чи без нього. Саме останній пункт викликає найбільше вагань. У результаті багато хто робить вибір на користь житла з вже зробленим ремонтом. Тим більше, що такі варіанти сьогодні пропонують не лише на вторинному ринку, а й забудовники.

Переваги покупки квартири з ремонтом

У чому вигода покупки житла з ремонтом?

Купівля житла від забудовника з оздобленням «під ключ» дає низку незаперечних переваг:

  • економія часу та грошей – оздоблення аналогічної якості власними силами в результаті обійдеться дорожче;
  • спокій у будинку – якщо купити квартиру в Києві з ремонтом від забудовника можна бути впевненим, що найближчим часом ніхто із сусідів не розпочне глобальну реконструкцію, що супроводжується неприємним шумом;
  • інвестиційна привабливість - якщо квартира планується під здачу, то серед орендарів підвищений попит має житло в новобудовах;
  • можливість обрати варіант обробки – за умови, що квартира купується на етапі будівництва будинку;
  • гарантована якість – перед здачею в експлуатацію новобудови проходять інспекції, тому можна бути впевненим у якості виконаних робіт та безпеки використаних матеріалів.

Чимало переваг отримає покупець, і якщо вирішить купити квартиру з ремонтом на вторинному ринку. Так, якщо зайнятися пошуками нерухомості через OLX, де зібрані сотні пропозицій від столичних продавців, можна знайти дуже хороші варіанти житла за цінами, нижчими, ніж у забудовників. При цьому якість передпродажної підготовки у сегменті вторинного житла часом нічим не поступається пропозиціям від забудовників.

Квартири з ремонтом: кому підійде такий варіант?

Купівля нерухомості з обробкою - відмінний вибір для тих, хто:

  • не бажає або не має часу займатися ремонтними роботами самостійно, багаторазово зустрічатися з бригадою майстрів, вибирати будівельні та оздоблювальні матеріали;
  • розглядає нерухомість як інвестиційний проект і зацікавлений, щоб об'єкт почав якомога раніше приносити прибуток;
  • переїжджає до столиці з іншого міста, тому не має можливості займатися ремонтом самостійно та бажає бути впевненим, що до моменту, коли доведеться заселятися, у квартирі буде все готове;
  • бажає виключити всі форс-мажори та ризики, які можуть виникати під час ремонтних робіт.

А якщо уважно порахувати витрати на будівельні та оздоблювальні матеріали, вартість яких тільки зростає, а також послуги будівельних компаній, то в результаті виявиться, що купувати готову відремонтовану нерухомість варто і тим, хто бажає придбати житло на найвигідніших умовах.

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