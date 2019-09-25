Преимущества и недостатки мультиварки

Перед тем как купить мультиварку, следует детально разобраться в ее сильных и слабых сторонах. Производители расхваливают свою кухонную технику, но такая ли она уникальная. Для начала стоит разобраться с недостатками.

Недостатки мультиварок

Сразу следует отметить, что слабых сторон заметно меньше:

Высокая стоимость функциональных моделей. За каждый новый режим приходится платить, а самые доступные варианты не так хороши, как о них рассказывают производители. То есть, рассматривать следует вариант покупки техники из среднего ценового диапазона.

Тефлоновое покрытие легко повредить при готовке. Но это касается и любой посуды.

Недостаточная скорость готовки (если нет функции скороварки).

Некоторые ученые утверждают, что длительная готовка в мультиварке убивает все полезные вещества в продуктах, но это весьма спорный вопрос, поэтому его нельзя отнести к недостаткам.

Преимущества кухонной техники

К плюсам относят:

Функциональность прибора. С его помощью можно приготовить большое количество блюд: от основных до десертов. При этом не нужно следить за процессом готовки, часами стоять у плиты. Так можно порадовать всю семью разнообразным рационом, не прилагая усилий.

Высокая скорость готовки (при наличии функции скороварки). Приготовить любое блюдо за 15-20 минут — что может быть лучше? Без режима скороварки скорость готовки такая же, как и на обычной плите.

Функция отложенного старта. Достаточно запрограммировать режим на любое время, чтобы умный прибор сам приготовил еду. Горячий завтрак будет ждать с утра, а ужин — по возвращению с работы или учебы.

Тефлон. Несмотря на то, что он в категории недостатков, он относится и к преимуществам. Покрытие защищает продукты от пригорания. Можно готовить вообще без масла.

Абсолютная безопасность устройства. В отличии от кастрюли или сковороды, мультиварка не станет брызгать раскаленным маслом или кипятком. Естественно, при соблюдении правил эксплуатации.

Управление со смартфона. Специальное приложение позволяет управлять новыми моделями.

Таким образом, несмотря на пару недостатков, мультиварка является очень полезным устройством. Она абсолютно безопасна, не требует особого ухода. Практически каждая модель имеет инструкцию и книгу рецептов. Готовка с помощью такого устройства становится очень простой. Чтобы радовать себя и близких оригинальными блюдами вовсе не обязательно посещать курсы кулинарного мастерства. Все сделает надежная мультиварка!