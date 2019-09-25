Переваги і недоліки мультиварки

Перед тим як купити мультиварку, слід детально розібратися в її сильних і слабких сторонах. Виробники розхвалюють свою кухонну техніку, але така вона унікальна чи ні. Для початку варто розібратися з недоліками.

Недоліки мультиварок

Відразу слід зазначити, що слабких сторін помітно менше:

Висока вартість функціональних моделей. За кожен новий режим доводиться платити, а найбільш доступні варіанти не так гарні, як про них розповідають виробники. Тобто, слід розглядати варіант придбання техніки з середнього цінового діапазону.

Тефлонове покриття легко пошкодити при готуванні. Але це стосується і будь посуду.

Недостатня швидкість готування (якщо немає функції скороварки).

Деякі вчені стверджують, що тривала готування в мультиварці вбиває всі корисні речовини в продуктах, але це дуже спірне питання, тому його не можна віднести до недоліків.

Переваги кухонної техніки

До плюсів відносять:

Функціональність приладу. З його допомогою можна приготувати велику кількість страв: від основних до десертів. При цьому не потрібно стежити за процесом готування, годинами стояти біля плити. Так можна порадувати всю сім'ю різноманітним раціоном, не докладаючи зусиль.

Висока швидкість готування (при наявності функції скороварки. Приготувати будь-яку страву за 15-20 хвилин — що може бути краще? Без режиму скороварки швидкість приготування така ж, як і на звичайній плиті.

Функція відкладеного старту. Досить запрограмувати режим на будь-який час, щоб розумний прилад сам приготував їжу. Гарячий сніданок буде чекати до ранку, а вечеря — по поверненню з роботи або навчання.

Тефлон. Незважаючи на те, що він в категорії недоліків, він відноситься і до переваг. Покриття захищає продукти від пригорання. Можна готувати взагалі без масла.

Абсолютна безпека пристрою. На відміну від каструлі або сковороди, мультиварка не стане бризкати розпеченим маслом або окропом. Природно, при дотриманні правил експлуатації.

Управління зі смартфона. Спеціальний додаток дозволяє управляти новими моделями.

Таким чином, незважаючи на пару недоліків, мультиварка є дуже корисним пристроєм. Вона абсолютно безпечна, не вимагає особливого догляду. Практично кожна модель має інструкцію і книгу рецептів. Готування з допомогою такого пристрою стає дуже простий. Щоб радувати себе і близьких оригінальними стравами зовсім не обов'язково відвідувати курси кулінарної майстерності. Все зробить надійна мультиварка!