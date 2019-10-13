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Преемница Меркель потребовала не молчать о присоединении Крыма к РФ

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Крамп-Карренбауэр призвала "не молчать, когда происходит несправедливость"

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время выступления перед активистами Молодежного союза Германии вспомнила о присоединении Крыма к РФ, рассказала о российской пропаганде и посоветовала "не молчать, когда происходит несправедливость". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

После посещения Таллина и Каунаса Крамп-Карренбауэра заявила, что Эстония, Латвия и Литва находятся под постоянным давлением со стороны российской пропаганды. В частности, о ее словам, РФ "распространяет фейковые новости".

Также она заявила, что с Россией надо общаться, однако при этом "нельзя молчать, когда происходит несправедливость". Примером несправедливости она назвала присоединение Крыма к России.

Напомним, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что аннексия Крыма Российской Федерацией с использованием военной силы была фатальным нарушением закона. Маас подчеркнул, что своими действиями РФ поставила под сомнение основные правила мирного сосуществования, просунув свои границы.

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