Наступниця Меркель вимагає не мовчати про приєднання Криму до РФ

Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер під час виступу перед активістами Молодіжного союзу Німеччини згадала про приєднання Криму до РФ, розповіла про російську пропаганду і порадила "не мовчати, коли відбувається несправедливість". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

Після відвідування Талліна і Каунаса Крамп-Карренбауера заявила, що Естонія, Латвія і Литва знаходяться під постійним тиском з боку російської пропаганди. Зокрема, про її словами, РФ "поширює фейкові новини".

Також вона заявила, що з Росією треба спілкуватися, однак при цьому "не можна мовчати, коли відбувається несправедливість". Прикладом несправедливості вона назвала приєднання Криму до Росії.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що анексія Криму Російською Федерацією з використанням військової сили була фатальним порушенням закону. Маас підкреслив, що своїми діями РФ поставила під сумнів основні правила мирного співіснування, просунувши свої кордони.