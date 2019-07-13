Предыдущая люстрация была введена за убийства на Майдане, - Порошенко

Люстрация 2014 года касалась лиц, которые были причастны к преступлениям против Майдана, голосовали за диктаторские законы 16 января и призвали Путина ввести войска в Украину. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" заявил в прямом эфире телеканала "Украина", комментируя законопроект о люстрации, передает РБК-Украина.

"Когда я впервые услышал, я подумал, что это шутка. Что это предвыборный пиар. Поскольку законопроект был внесен тогда, когда Верховная Рада была уже закрыта. Но сейчас я вижу, что ситуация значительно более серьезная", – предупредил Порошенко.

"Есть попытка сравнить ситуацию 2014 и 2019 годов. Когда была введена предварительная люстрация, и то, что предложили сейчас. Предыдущая люстрация была внедрена за убийства на Майдане и политическую ответственность тех, кто был причастен или одобрял эти убийства. Предыдущая люстрация была предусмотрена за убийство Небесной сотни, за поддержку законов 16 января. За команду, которая призывала Путина ввести войска в Украину и тем самым способствовала легитимизации российской оккупации Крыма и Донбасса. Это преступления. Часть этих преступлений – включительно с Януковичем – доказана и получила приговор суда", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что его команда 5 лет защищала государство, обеспечила интеграцию в Европейский Союз и евроатлантический альянс, создание армии, защиту и создание духовного фундамента государства.

"Они придумали эту инициативу для того, чтобы расчистить дорогу во власть "пятой колонне", господину Портнову – сотруднику Януковича, господину Богдану и таким как они. Сегодня была ответная реакция послов стран "Большой семерки" о категорической неприемлемости этого", – сказал Порошенко.