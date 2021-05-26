Предварительное производство по делу MH17 завершено. Судьи и адвокаты исследовали обломки

Судьи и адвокаты по делу MH17 исследовали реконструкцию и собранные на месте катастрофы обломки малайзийского Boeing-777. Так, нидерландский суд завершил предварительное производство по делу об уничтожении рейса MH17 над Донбассом.

Судьи и адвокаты фигурантов дела MH17 посетили военную авиабазу Гилзе-Рейн, на которой находится реконструкция самолета и обломки. Из поврежденных частей самолета удалось собрать кабину и переднюю часть фюзеляжа. Судьи, в частности, осмотрели изнутри частично реконструированную переднюю часть самолета, в которой осталось два кресла пилотов.

Как пояснил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, этот визит был нужен для того, чтобы суд имел возможность сделать наблюдения. Эти наблюдения, по словам судьи, на более позднем этапе "могут быть использованы в качестве обвинительных или оправдательных доказательств".

Предыдущая фаза судебного разбирательства началась в прошлом году. В июне этого года суд начнет обсуждение по сути дела, которое, как ожидается, продлится до 2022 года.