Представники "тіньового" флоту РФ готують зустріч із новою адміністрацією у Вашингтоні, - Амелін

"Мова йде нібито про Ахмед Керимова, фінансового директора Coral. Він, як кажуть, сьогодні 23 січня 2025 року, прибув у Вашингтон, щоб лобіювати продовження несанкціонованого (!) використання 2Rivers/Coral і фінансування війни в Україні", - повідомив Амелін.

У цій ситуації, за його інформацією, вагому роль може відігравати лобістська компанія Qorvis. Однак офіційного підтвердження її участі у переговорах наразі немає.

"Про що можуть домовитись із новою адміністрацією? І чи зможуть? Чому Україна досі ігнорує найбільшого трейдера Роснафти?" - додає експерт.

Як відомо, досі санкції проти тіньового флоту охоплювали лише обмежене коло структур, таких як "Восток", 2Rivers/Coral Shell Company Voliton і Bellatrix, а також декілька суден. Більшість із них діяли через мережу посередників.

Нагадаємо, 17 грудня уряд Британії ввів новий пакет санкцій проти компаній і 20 суден тіньового флоту РФ, що перевозять російську нафту. Зокрема, під санкції потрапили компанії 2Rivers DMCC і 2Rivers PTE LTD, які оперують тіньовим флотом РФ.

В США та Україні проти них не застосовано санкцій.

Раніше зазначалось, що однією з найбільших транспортних компаній, що допомагають РФ у експорті нафти, є Coral Еnergy. Частина з компаній зареєстровані в Туреччині, частина - в Індії. Поява цих компаній пов'язана зі складністю регулювання нафтового ринку.

WSJ повідомляло, що Етібар Ейюб з Coral Energy в Москві і Тахір Гараєв в Дубаї керують більшою частиною тіньового флоту, щонайменше 100 суден, які складають більшу частину внеску "Роснефти" в доходи від нафти для війни проти України.