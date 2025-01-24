Представники "тіньового" флоту РФ готують зустріч із новою адміністрацією у Вашингтоні, - Амелін

Представники компанії Coral, яку вважають однією з ключових у діяльності російського тіньового флоту, помітили у Вашингтоні. Вони намагаються організувати зустріч із новою адміністрацією президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook засновника Українського інституту майбутнього Анатолія Амеліна.
"Мова йде нібито про Ахмед Керимова, фінансового директора Coral. Він, як кажуть, сьогодні 23 січня 2025 року, прибув у Вашингтон, щоб лобіювати продовження несанкціонованого (!) використання 2Rivers/Coral і фінансування війни в Україні", - повідомив Амелін.
У цій ситуації, за його інформацією, вагому роль може відігравати лобістська компанія Qorvis. Однак офіційного підтвердження її участі у переговорах наразі немає.
"Про що можуть домовитись із новою адміністрацією? І чи зможуть? Чому Україна досі ігнорує найбільшого трейдера Роснафти?" - додає експерт.
Як відомо, досі санкції проти тіньового флоту охоплювали лише обмежене коло структур, таких як "Восток", 2Rivers/Coral Shell Company Voliton і Bellatrix, а також декілька суден. Більшість із них діяли через мережу посередників.
Нагадаємо, 17 грудня уряд Британії ввів новий пакет санкцій проти компаній і 20 суден тіньового флоту РФ, що перевозять російську нафту. Зокрема, під санкції потрапили компанії 2Rivers DMCC і 2Rivers PTE LTD, які оперують тіньовим флотом РФ.
В США та Україні проти них не застосовано санкцій.
Раніше зазначалось, що однією з найбільших транспортних компаній, що допомагають РФ у експорті нафти, є Coral Еnergy. Частина з компаній зареєстровані в Туреччині, частина - в Індії. Поява цих компаній пов'язана зі складністю регулювання нафтового ринку.
WSJ повідомляло, що Етібар Ейюб з Coral Energy в Москві і Тахір Гараєв в Дубаї керують більшою частиною тіньового флоту, щонайменше 100 суден, які складають більшу частину внеску "Роснефти" в доходи від нафти для війни проти України.
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