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Однією з найбільших транспортних компаній, що допомагають РФ у експорті нафти, є Coral Еnergy, - Власюк

Понеділок 09 вересня 2024 13:41
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Однією з найбільших транспортних компаній, що допомагають РФ у експорті нафти, є Coral Еnergy, - Власюк Фото: Владислав Власюк (facebook.com/vladyslav.vlasiuk)
Автор: Олександр Мороз

Росія через впровадження комплексу санкцій проти компаній-трейдерів та тіньового танкерного флоту не може нарощувати прибутки від експорту енергоносіїв. Але попри економічні обмеження, знаходяться міжнародні компанії, які активно допомагають РФ продавати нафту найбільшим економікам світу.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Прибуток Росії від продажу нафти порівняно з минулим роком не зріс. І не зріс він завдяки санкціям. Тому що кількість нафти, що експортується, стала більшою - на 15-20%", - зазначив Власюк.

За його словами, понад 90% об'ємів нафти, що вивозиться з Росії, продається за ціною понад 60 доларів за барель, таким чином введені раніше ліміти на ціну фактично не працюють. Відмова від стелі цін на нафту дозволяє економіці РФ отримувати стабільні прибутки. При цьому левова частка експорту відбувається за рахунок сірого танкерного флоту.

"Близько 600 танкерів різного розміру, переважно старше 15 років, перевозять нафту з портів РФ в інші країни - переважно в Індію, Китай та Туреччину", - додав уповноважений президента.

Він також підкреслив, що проти більшості суден введено велику кількість санкцій, і список підсанкційних танкерів постійно розширюється, що обмежує страхові та брокерські послуги для логістичних компаній.

"Росіяни вживаються до різних тактик. Це і виключені "маячки" на танкерах, і перевантаження з корабля на корабель, оскільки в відкритому морі практично не діє законодавство окремих країн, також через документи приховується походження нафти та ін.", - підкреслив Власюк.

За його словами, міжнародні партнери намагаються реагувати на нові виклики та нові схеми. Але треба визнати, що росіяни швидше знаходять нові сірі схеми для обходу санкцій, аніж знаходяться нові шляхи для обмеження їх роботи.

"Однією з найбільших транспортних компаній, що допомагають РФ у експорті нафти, є Coral Еnergy. Частина з компаній зареєстровані в Туреччині, частина - в Індії. Поява цих компаній пов'язана зі складністю регулювання нафтового ринку. Насправді, доволі нескладно, особливо у відкритих економіках, відкрити компанію, прийняти на баланс десяток танкерів і виконувати перевезення, банки та страхові компанії будуть її обслуговувати", - зазначив Власюк.

Він також додав, що, на його думку, ефективніше санкціонувати не конкретні компанії, а окремо взяті кораблі - танкери, що перевозять нафту. Адже якщо судно потрапляє під санкції, то він зможе обслуговуватись у дуже обмеженій кількості портів, і ті компанії, які його обслуговуватимуть, також можуть потрапити під вторинні санкції.

Компанії типу Coral Еnergy зазвичай підроблюють документи на походження, роблять фіктивне перевантаження у відкритому морі, також імітують рух коштів, щоб приховати продаж енергоносіїв саме з РФ.

"Ми опрацьовуємо великий масив даних з відкритих джерел і дані розвідки, ми можемо доволі детально слідкувати за маршрутами танкерів та складаємо відповідні списки, та потім передаємо ці докази нашим партнерам, на основі чого потім і вводяться точкові та найбільш болючі санкції проти РФ", - додав уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Нагадаємо, раніше WSJ повідомляло, що Етібар Ейюб з Coral Energy в Москві і Тахір Гураєв (Tahir Gurayev) в Дубаї керують більшою частиною тіньового флоту, щонайменше 100 суден, які складають більшу частину внеску "Роснефти" в доходи від нафти для війни проти України.

Детальніше про те, як Росія обходить нафтові санкції Заходу та боротьба України з цим викликом - читайте в статті РБК-Україна.

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