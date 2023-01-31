ua ru
Вт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Представники "Слуги народу" та європейської партії АLDE обговорили майбутні реформи в Україні

Новость на русском →
Вівторок 31 січня 2023 15:36
Представники "Слуги народу" та європейської партії АLDE обговорили майбутні реформи в Україні Фото: Вадим Галайчук (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Депутати Європарламенту, які входять до Альянсу лібералів та демократів за Європу (АLDE), обговорили з народними депутатами програми співробітництва, які допоможуть у майбутній відбудові України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, першого заступника голови комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС Вадима Галайчука.

"Ми як ліберальна політична сила вважаємо, що порядок денний відновлення України полягає у напрацюванні ліберальних ринкових ідей та механізмів, які допоможуть успішному розвитку країни після війни. І наша партія бере на себе місію впровадження таких ліберальних реформ", - сказав Галайчук під час зустрічі. та Богдан Яременко.

Партію АLDE представляли її співпрезидент Тіммі Дулі та депутат Європарламенту, член делегації США-ЄС Біллі Келлехер.

Коментуючи цю зустріч, голова політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк наголосила, що окрім обговорення співробітництва у майбутньому відновленні країни такі візити європейських колег допомагають доносити світу правду про війну в Україні.

"Це має вплив на міжнародну підтримку. Адже світ розуміє сутність війни та бачить, що в Україні люди платять неймовірно високу ціну за ті цінності, за якими живе Європа. І світ нас підтримує", - констатувала Шуляк.

Нагадаємо, АLDE - європейська партія, що складається з ліберальних та ліберально-демократичних партій, які діють у країнах ЄС. ALDE є фактично конфедерацією політичних партій європейських країн і входить до групи Renew Europe, яка зараз є третьою найбільшою групою і має 103 мандати у європарламенті. На національному рівні партії-члени ALDE беруть участь в урядах 12 з 27 країн ЄС. Партія "Слуга народу" також є членом АLDE.

Раніше Альянс лібералів та демократів за Європу виступив із заявою про підтримку українців та президента Володимира Зеленського, а також ініціював посилення допомоги Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слуга народа
NEWS
Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії
Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії
DAILY
Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу