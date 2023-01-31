Представники "Слуги народу" та європейської партії АLDE обговорили майбутні реформи в Україні

Депутати Європарламенту, які входять до Альянсу лібералів та демократів за Європу (АLDE), обговорили з народними депутатами програми співробітництва, які допоможуть у майбутній відбудові України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, першого заступника голови комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС Вадима Галайчука.

"Ми як ліберальна політична сила вважаємо, що порядок денний відновлення України полягає у напрацюванні ліберальних ринкових ідей та механізмів, які допоможуть успішному розвитку країни після війни. І наша партія бере на себе місію впровадження таких ліберальних реформ", - сказав Галайчук під час зустрічі. та Богдан Яременко.

Партію АLDE представляли її співпрезидент Тіммі Дулі та депутат Європарламенту, член делегації США-ЄС Біллі Келлехер.

Коментуючи цю зустріч, голова політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк наголосила, що окрім обговорення співробітництва у майбутньому відновленні країни такі візити європейських колег допомагають доносити світу правду про війну в Україні.

"Це має вплив на міжнародну підтримку. Адже світ розуміє сутність війни та бачить, що в Україні люди платять неймовірно високу ціну за ті цінності, за якими живе Європа. І світ нас підтримує", - констатувала Шуляк.

Нагадаємо, АLDE - європейська партія, що складається з ліберальних та ліберально-демократичних партій, які діють у країнах ЄС. ALDE є фактично конфедерацією політичних партій європейських країн і входить до групи Renew Europe, яка зараз є третьою найбільшою групою і має 103 мандати у європарламенті. На національному рівні партії-члени ALDE беруть участь в урядах 12 з 27 країн ЄС. Партія "Слуга народу" також є членом АLDE.

Раніше Альянс лібералів та демократів за Європу виступив із заявою про підтримку українців та президента Володимира Зеленського, а також ініціював посилення допомоги Україні.