Представители "Слуги народа" и европейской партии АLDE обсудили будущие реформы в Украине

Депутаты Европарламента, входящие в Альянс либералов и демократов за Европу (АLDE), обсудили с народными депутатами программы сотрудничества, которые помогут в будущем восстановлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, первого замглавы комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Вадима Галайчука.

"Мы как либеральная политическая сила считаем, что повестка дня восстановления Украины состоит в наработке либеральных рыночных идей и механизмов, которые помогут успешному развитию страны после войны. И наша партия берет на себя миссию внедрения таких либеральных реформ", - сказал Галайчук во время встречи. и Богдан Яременко.

Партию АLDE представляли ее сопрезидент Тимми Дули и депутат Европарламента, член делегации США-ЕС Билли Келлехер.

Комментируя эту встречу, глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк подчеркнула, что, кроме обсуждения сотрудничества в предстоящем восстановлении страны, такие визиты европейских коллег помогают доносить миру правду о войне в Украине.

"Это оказывает влияние на международную поддержку. Ведь мир понимает сущность войны и видит, что в Украине люди платят невероятно высокую цену за те ценности, по которым живет Европа. И мир нас поддерживает", - констатировала Шуляк.

Напомним, АLDE - европейская партия, состоящая из либеральных и либерально-демократических партий, действующих в странах ЕС. ALDE является фактически конфедерацией политических партий европейских стран и входит в группу Renew Europe, которая сейчас является третьей крупнейшей группой и имеет 103 мандата в европарламенте. На национальном уровне партии-члены ALDE принимают участие в правительстве 12 из 27 стран ЕС. Партия "Слуга народа" также является членом АLDE.

Ранее Альянс либералов и демократов в Европе выступил с заявлением о поддержке украинцев и президента Владимира Зеленского, а также инициировал усиление помощи Украине.