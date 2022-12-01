Представники "Росатому" на ЗАЕС розкрадають кошти, які виділили на персонал, - ГУР

"Представники корпорації "Росатом" відмивають гроші, які виділяються на здійснення управління Запорізькою атомною електростанцією. Для цього вони оформлюють фіктивні фінансові документи, а саме корпоративні картки на ім’я персоналу ЗАЕС, які мають громадянство України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у розвідці, реальні фінансова звітність не оформлюється і не подається. Тобто, гроші які призначались для оплати роботи персоналу станції, привласнюються окупаційною адміністрацією та співробітниками "Росатому".

ГУР повідомляє, що наразі на ЗАЕС залишається близько 500 окупантів, 200 з яких це так звані "кадирівці" з батальйону "Ахмат". Їхнє головне завдання - залякування персоналу та схиляння до співпраці з окупантами.

"У промисловій зоні станції виявлено близько 300 мін, які залишили по собі підрозділи окупантів, коли залишали станцію. Про це було повідомлено так звану "поліцію" Енергодару", - додали у розвідці.

Співробітники ФСБ, які прибули на місце подій, розповсюдили інформацію, що це начебто "тайники диверсійних підрозділів ЗСУ".