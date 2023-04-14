Представники продуктового рітейлу об’єднались для стабілізації ланцюга постачання базових продуктів

Продуктові торгівельні мережі підписали Меморандум, який фіксує терміни розрахунків з виробниками базового набору продуктів харчування і торгівельні націнки на них.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Асоціації рітейлерів України.

"Продуктові торгівельні мережі підписали Меморандум, за яким умови оплати за договорами поставки базових харчових продуктів вітчизняного виробництва не перевищуватимуть 30 календарних днів. Документ набере чинності з дня отримання висновків Антимонопольного комітету України щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням Закону України "Про захист економічної конкуренції", - сказано у повідомленні.

До списку товарів, на які поширюватиметься дія меморандуму, увійшли такі товари вітчизняного виробництва (крім товарів маркованих як "органічна продукція"): крупи (гречана, пшенична, ячна, горохова, перлова, цукор-пісок (буряковий), борошно пшеничне, хліб, батон, макаронні вироби з м'яких сортів, вермішель з борошна пшеничного вищого сорту, молоко (окрім тривалого зберігання), сир кисломолочний, кефір у плівці, масло вершкове жирністю 72,5, сметана у плівці, яйця курячі (нефасовані) або категорії С1; олія соняшникова рафінована, м'ясо курятини, м'ясо свинини, овочі нефасовані "борщового набору" (картопля, морква, буряк, цибуля ріпчаста, капуста білокачанна), вода мінеральна негазована.

При цьому, торгівельні мережі у своїй діяльності продовжуватимуть дотримуватись вимог діючих урядових постанов №160 та №1236 щодо строків розрахунків на соціальні товари в межах 10 календарних днів та 10% роздрібної націнки.

"Закріплений Меморандумом підхід дозволить збалансувати взаємовідносини між торгівельними мережами та постачальниками для широкого кола вітчизняних виробників харчових продуктів. Розроблений з врахуванням реального складного економічного стану та фінансової спроможності ритейлу в умовах війни, документ покликаний забезпечити певну підтримку вітчизняних виробників та стабілізацію ланцюгу постачання базових продуктів харчування", - повідомляє Асоціація рітейлерів України.

В об’єднанні рітейлерів уточнили, що над документом працювали представники найбільших роздрібних торгівельних мереж України, зокрема, АТБ, Сільпо, Ашан, Novus, Varus, Коло. Консультації щодо підписання Меморандуму були проведені з Офісом президента України, Міністерством економіки України і Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Ініціатива щодо підписання Меморандуму попередньо обговорювалася в рамках робочих зустрічей із головою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Даниїлом Гетманцевим, головою Комітету ВРУ з питань економічного розвитку України Дмитром Наталухою та робочої групи при Комітеті ВРУ з питань економічного розвитку України під головуванням голови підкомітету з питань регуляторної політики Ганною Лічман.

"Меморандум покликаний стати першим ринковим інструментом саморегулювання, застосованим у галузі роздрібної торгівлі, що свідчить про відкриту готовність мереж продуктового рітейлу, навіть в складних умовах воєнного стану, об’єднуватися навколо збалансованих умов взаємодії із постачальниками. Укладання даного Меморандуму на період воєнного стану разом з іншими зусиллями торгівельних мереж з забезпечення продовольчої безпеки України є свідченням не тільки соціальної відповідальності продуктового рітейлу під час воєнного стану, а й готовності продовольчої галузі до саморегулювання за ради підтримки економіки країни", - прокоментували документ в асоціації рітейлерів.

Нагадаємо, під час енергетичної кризи, викликаної ракетними обстрілами української енергетичної інфраструктури, задля забезпечення стабільного доступу населення до продуктів харчування компанії придбали кількість генераторних установок та старлінків.

На сьогодні одним з головних пріоритетів продовольчих компаній залишається інвестування коштів у швидке відновлення роботи магазинів на деокупованих територіях для забезпечення продовольчої безпеки України.