Представники країн G7 відвідають Індію, щоб обговорити санкції проти алмазів із РФ

"Наступного тижня відбудеться поїздка до Індії, низка країн збираються перевірити певні елементи реалізації. Я думаю, що це буде дійсно важливо для майбутніх санкційних рішень", - розповів високопосадовець з адміністрації президента США.

Другий офіційний представник США заявив, що представники США та країн G7, а також Бельгії поїдуть у Мумбаї та Сурат – міста, де обмежується близько 80% світових алмазів.

Країни G7 працюють над системою відстеження, яка дозволить їм блокувати імпорт дорогоцінного каміння, здобутого в Росії. Цей план може змінити глобальний ланцюжок постачання алмазів, але його реалізація багато в чому залежатиме від Індії, в алмазній галузі якої працюють мільйони людей.

Країни G7 готують санкції на російські алмази

Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" можуть оголосити про непряму заборону на російські алмази в найближчі два-три тижні. А заборона набуде чинності у січні.

Непрямий елемент заборони спрямований на спробу обмежити цю динаміку шляхом відстеження російського дорогоцінного каміння через кордон. План полягає в тому, щоб заборонити закупівлю алмазів чи діамантів безпосередньо у російської компанії-гіганта ПАТ "АЛРОСА" або у перепродавців в Індії чи Об'єднаних Арабських Еміратах.

Також раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки заморозили кошти двох індійських компаній. Це сталося через співпрацю з російською групою алмазовидобувних компаній "АЛРОСА".