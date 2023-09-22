UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Представники країн G7 відвідають Індію, щоб обговорити санкції проти алмазів із РФ

Фото: представники країн G7 відвідають Індію, щоб обговорити санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни "Великої сімки" відправлять своїх представників до Індії, щоб обговорити потенційні наслідки санкцій на імпорт російських алмазів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наступного тижня відбудеться поїздка до Індії, низка країн збираються перевірити певні елементи реалізації. Я думаю, що це буде дійсно важливо для майбутніх санкційних рішень", - розповів високопосадовець з адміністрації президента США.

Другий офіційний представник США заявив, що представники США та країн G7, а також Бельгії поїдуть у Мумбаї та Сурат – міста, де обмежується близько 80% світових алмазів.

Країни G7 працюють над системою відстеження, яка дозволить їм блокувати імпорт дорогоцінного каміння, здобутого в Росії. Цей план може змінити глобальний ланцюжок постачання алмазів, але його реалізація багато в чому залежатиме від Індії, в алмазній галузі якої працюють мільйони людей.

Країни G7 готують санкції на російські алмази

Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" можуть оголосити про непряму заборону на російські алмази в найближчі два-три тижні. А заборона набуде чинності у січні.

Непрямий елемент заборони спрямований на спробу обмежити цю динаміку шляхом відстеження російського дорогоцінного каміння через кордон. План полягає в тому, щоб заборонити закупівлю алмазів чи діамантів безпосередньо у російської компанії-гіганта ПАТ "АЛРОСА" або у перепродавців в Індії чи Об'єднаних Арабських Еміратах.

Також раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки заморозили кошти двох індійських компаній. Це сталося через співпрацю з російською групою алмазовидобувних компаній "АЛРОСА".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІндіяG7