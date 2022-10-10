Представник України різко висловився про участь Росії в сесії Генасамблеї ООН
Після війни Сирії, Росія продовжує воєнні злочини в Україні. ООН перебуває в переломному моменті й повинно відновити свій авторитет.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.
За словами Кислиці, Росія намагається зробити усе можливе, аби повернути світ до часів Другої світової, коли Гітлер знищував суверенні нації шляхом вторгнення. Сьогодні ж ООН перебуває в переломному моменті, коли організації необхідно відновити свій авторитет.
"За російською делегацією, коли вона заходить до Генеральної Асамблеї, залишається кривавий слід, а зал наповнюється запахом тліючої людської плоті. Це те, що ми занадто довго терпіли в Сирії, це те, що відбувається сьогодні в Україні. Той самий диктатор у Кремлі, ті самі російські генерали, відомі тактикою випаленої землі у війнах, які вони вели в Сирії та Чечні, а сьогодні в Україні", - заявив Кислиця.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Російська Федерація виступила за таємне голосування за резолюцію ООН про осуд анексії областей України, однак більшість не підтримала цього.
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