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Представник ЄС: ви не можете повністю уникнути обходу санкцій

Фото: в ЄС вважають, що не можна повністю уникнути "лазівок" в санкціях (flick com libereurope)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

В ЄС вважають, що не можна повністю уникнути обходу санкцій, які були запроваджені проти Росії. Мета європейських партнерів - зробити цей процес складнішим та дорожчим.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван.

Як він зазначив, за допомогою української влади та українських науковців було визначено найбільш шкідливі продукти (близько 50 кодів видів товарів), які незаконно ввозяться в Росію. 

На думку представника ЄС, не можна повністю уникнути обходу санкцій Росією.

"Я маю на увазі, це схоже на війну з наркотиками. Гроші можна заробити обманним шляхом, тому ви завжди знайдете людей, які готові заробити на цьому. Наша мета - зробити цей процес складнішим, повільнішим і постійно дорожчим", - сказав він.

О'Салліван зазначив, що ЄС перекриває існуючі канали обходу, змушуючи Росію створювати нові, тому ланцюжок постачання стає непередбачуваним і ненадійним. Зрештою постачання стають дорожчим, бо у них бере участь більша кількість посередників, які беруть певний відсоток.

 

Санкції проти Росії

Європейський союз від початку повномасштабного вторгнення ввів 13 пакетів санкцій проти Росії. Також США, Канада на інші партнери запровадили проти Москви нові санкції через війну проти України.

Як відомо, ЄС працює над 14 пакетом санкцій проти Росії. Раніше у Литві заявляли, що новий пакет санкцій ЄС буде спрямований на те, що закрити "лазівки" для бізнесу для обходу обмежень.

ЄС хоче розширити санкції проти Білорусі та режиму Олександра Лукашенка, який допомагає Росії.

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