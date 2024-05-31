Представитель ЕС: вы не можете полностью избежать обхода санкций

Как он отметил, с помощью украинских властей и украинских ученых были определены наиболее вредные продукты (около 50 кодов видов товаров), незаконно ввозимые в Россию.

По мнению представителя ЕС, нельзя полностью избежать обхода санкций Россией.

"Я имею в виду, это похоже на войну с наркотиками. Деньги можно заработать обманным путем, поэтому вы всегда найдете людей, которые готовы на этом заработать. Наша цель - сделать этот процесс сложнее, медленнее и все время дороже", - сказал он.

О'Салливан отметил, что ЕС перекрывает существующие каналы обхода, заставляя Россию создавать новые, поэтому цепочка поставок становится непредсказуемой и ненадежной. В конце концов поставки становятся дороже, потому что в них принимает участие большее количество посредников, берущих определенный процент.