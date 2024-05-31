Представник ЄС: ви не можете повністю уникнути обходу санкцій

В ЄС вважають, що не можна повністю уникнути обходу санкцій, які були запроваджені проти Росії. Мета європейських партнерів - зробити цей процес складнішим та дорожчим.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван.

Як він зазначив, за допомогою української влади та українських науковців було визначено найбільш шкідливі продукти (близько 50 кодів видів товарів), які незаконно ввозяться в Росію.

На думку представника ЄС, не можна повністю уникнути обходу санкцій Росією.

"Я маю на увазі, це схоже на війну з наркотиками. Гроші можна заробити обманним шляхом, тому ви завжди знайдете людей, які готові заробити на цьому. Наша мета - зробити цей процес складнішим, повільнішим і постійно дорожчим", - сказав він.

О'Салліван зазначив, що ЄС перекриває існуючі канали обходу, змушуючи Росію створювати нові, тому ланцюжок постачання стає непередбачуваним і ненадійним. Зрештою постачання стають дорожчим, бо у них бере участь більша кількість посередників, які беруть певний відсоток.