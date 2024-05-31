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Представитель ЕС: вы не можете полностью избежать обхода санкций

Пятница 31 мая 2024 13:10
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Представитель ЕС: вы не можете полностью избежать обхода санкций Фото: в ЕС считают, что нельзя полностью избежать "лазеек" в санкциях (flick com libereurope)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

В ЕС считают, что нельзя полностью избежать обхода санкций, введенных против России. Цель европейских партнеров - сделать этот процесс более сложным и дороже.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан.

Как он отметил, с помощью украинских властей и украинских ученых были определены наиболее вредные продукты (около 50 кодов видов товаров), незаконно ввозимые в Россию.

По мнению представителя ЕС, нельзя полностью избежать обхода санкций Россией.

"Я имею в виду, это похоже на войну с наркотиками. Деньги можно заработать обманным путем, поэтому вы всегда найдете людей, которые готовы на этом заработать. Наша цель - сделать этот процесс сложнее, медленнее и все время дороже", - сказал он.

О'Салливан отметил, что ЕС перекрывает существующие каналы обхода, заставляя Россию создавать новые, поэтому цепочка поставок становится непредсказуемой и ненадежной. В конце концов поставки становятся дороже, потому что в них принимает участие большее количество посредников, берущих определенный процент.

Санкции против России

Европейский союз с начала полномасштабного вторжения ввел 13 пакетов санкций против России. Также США, Канада на другие партнеры ввели против Москвы новые санкции из-за войны против Украины.

Как известно, ЕС работает над 14 пакетом санкций против России. Ранее в Литве заявляли, что новый пакет санкций ЕС будет направлен на то, чтобы закрыть "лазейки" для бизнеса для обхода ограничений.

ЕС хочет расширить санкции против Беларуси и режима Александра Лукашенко, который помогает России.

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