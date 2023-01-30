Представник Держдепу США завітає до Європи та обговорюватиме підтримку України

Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід планує відправитись до Італії, Польщі та Ватикану. Під час цих візитів планується обговорити підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Держдепу США.

"Карен Донфрід відвідає Італію, Ватикан та Польщу з 30 січня по 3 лютого, щоб наголосити на прихильності Сполучених Штатів до наших європейських союзників і партнерів, демократії та трансатлантичної безпеки. як наша постійна підтримка України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Римі помічник держсекретаря проведе серію зустрічей з високопоставленими італійськими офіційними особами та громадянським суспільством, щоб обговорити трансатлантичні питання та нашу спільну відданість Україні.

"Перебуваючи у Варшаві, помічник держсекретаря Донфрід також проведе низку зустрічей з високопоставленими польськими офіційними особами, щоб підтвердити нашу співпрацю з Польщею та обговорити нашу спільну відданість підтримці України", - додали у Держдепі.