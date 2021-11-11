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Представлялся сотрудником СБУ: задержан мошенник, обещавший иностранцу гражданство Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве мошенник обманул иностранца на 25 тысяч евро, пообещав ему содействие в получении вида на жительство или гражданства Украины. Злоумышленник представлялся сотрудником СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, мошенник представился иностранцу сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) и пообещал ему помочь в получении вида на временное проживание или паспорта гражданина Украины. Свои услуги он оценил в 25 тысяч евро.

В дальнейшем мошенник передал иностранцу поддельный паспорт гражданина Украины и получил оговоренное вознаграждение. Правоохранители задержали злоумышленника при передаче денег. В ходе обысков у него изъяты поддельные удостоверения работников СБУ.

Мошеннику сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

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Служба безопасности УкраиныПрокуратура