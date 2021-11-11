Представлявся співробітником СБУ: затримано шахрая, який обіцяв іноземцю громадянство України

У Києві шахрай обдурив іноземця на 25 тисяч євро, пообіцявши йому сприяння в отриманні посвідки на проживання або громадянства України. Зловмисник представлявся співробітником СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури .

За даними слідства, шахрай представився іноземцю співробітником Служби безпеки України (СБУ) і пообіцяв йому допомогти в отриманні посвідки на тимчасове проживання або паспорта громадянина України. Свої послуги він оцінив у 25 тисяч євро.

Надалі шахрай передав іноземцю підроблений паспорт громадянина України та отримав обумовлену винагороду. Правоохоронці затримали зловмисника при передачі грошей. В ході обшуків у нього вилучено підроблені посвідчення працівників СБУ.

Шахраєві повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.