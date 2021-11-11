RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Представлявся співробітником СБУ: затримано шахрая, який обіцяв іноземцю громадянство України

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві шахрай обдурив іноземця на 25 тисяч євро, пообіцявши йому сприяння в отриманні посвідки на проживання або громадянства України. Зловмисник представлявся співробітником СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, шахрай представився іноземцю співробітником Служби безпеки України (СБУ) і пообіцяв йому допомогти в отриманні посвідки на тимчасове проживання або паспорта громадянина України. Свої послуги він оцінив у 25 тисяч євро.

Надалі шахрай передав іноземцю підроблений паспорт громадянина України та отримав обумовлену винагороду. Правоохоронці затримали зловмисника при передачі грошей. В ході обшуків у нього вилучено підроблені посвідчення працівників СБУ.

Шахраєві повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниПрокуратура