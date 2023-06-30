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Представлялись окупантами. МВС викрило шахраїв, які обдурили українців на тисячі гривень

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Україна, П'ятниця 30 червня 2023 14:15
Представлялись окупантами. МВС викрило шахраїв, які обдурили українців на тисячі гривень Фото: в Україні викрили шахрайську схему обману сімей українських полонених (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні викрили шахраїв, які обманювали родини українських полонених, представляючись окупантами. Жертвами схеми стали люди по всій Україні на загальну суму 135 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Так, зловмисники телефонували до родичів зниклих військовослужбовців ЗСУ та пропонували "повернути" бійців з полону за грошову винагороду.

"Троє підозрюваних представлялись військовими РФ, членами ПВК "Вагнера" або інших збройних формувань, не маючи до цього жодного відношення", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, організатор та співорганізатор групи перебувають у місцях позбавлення волі. Третій учасник - під цілодобовим домашнім арештом.

"Від їх дій постраждали жителі різних регіонів України на суму понад 135 тисяч гривен", - додали в МВС.

Утриманцям колонії повідомили про підозру за фактом шахрайства. Дії спільника також кваліфіковані за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Шахрайські схеми в Україні

Останнім часом шахраї знову активізувалися в Україні. Зокрема, раніше стало відомо про шахраїв, які представлялися волонтерами відомих благодійних фондів і крали гроші військових ЗСУ. Зокрема, аферисти зв'язувалися з військовими, які потребують авто чи іншої техніки, обіцяли привезти їх, але тільки після того, як бійці додадуть власні кошти.

Крім того, в Києві ув'язнені, перебуваючи в слідчому ізоляторі, організували шахрайську схему, в ході якої продавали неіснуючі генератори. В'язні просили від покупців внести передплату за неіснуючі генератори від 2 до 10 тисяч гривень.

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