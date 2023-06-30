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Представлялись оккупантами. МВД разоблачило мошенников, обманувших украинцев на тысячи гривен

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Украина, Пятница 30 июня 2023 14:15
Представлялись оккупантами. МВД разоблачило мошенников, обманувших украинцев на тысячи гривен Фото: в Украине разоблачили мошенническую схему обмана семей украинских пленных (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине разоблачили мошенников, обманывавших семьи украинских пленных, представляясь оккупантами. Жертвами схемы стали люди по всей Украине на общую сумму 135 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Так, злоумышленники звонили по телефону родственникам пропавших военнослужащих ВСУ и предлагали "вернуть" бойцов из плена за денежное вознаграждение.

"Три подозреваемых представлялись военными РФ, членами ЧВК "Вагнера" или других вооруженных формирований, не имея к этому никакого отношения", - говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, организатор и соорганизатор группы находятся в местах лишения свободы. Третий участник - под круглосуточным домашним арестом.

"От их действий пострадали жители разных регионов Украины на сумму более 135 тысяч гривен", - добавили в МВД.

Заключенным колонии сообщили о подозрении по факту мошенничества. Действия сообщника также квалифицированы по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мошеннические схемы в Украине

В последнее время мошенники снова активизировались в Украине. В частности, ранее стало известно о мошенниках, которые представлялись волонтерами известных благотворительных фондов и воровали деньги военных ВСУ. В частности, аферисты связывались с военными, нуждающимися в авто или другой технике, обещали привезти их, но только после того, как бойцы доложат собственные средства.

Кроме того, в Киеве заключенные, находясь в следственном изоляторе, организовали мошенническую схему, в ходе которой продавали несуществующие генераторы. Заключенные просили от покупателей внести предоплату за несуществующие генераторы от 2 до 10 тысяч гривен.

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