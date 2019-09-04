Представлены новые руководители полиции во Львовской и Днепропетровской областях

В среду, 4 сентября, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев представил нового руководителя полиции Львовской области, а первый замглавы Вячеслав Аброськин - нового главу полиции Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Facebook.

Как сообщается, полицию Львовской области возглавил полковник полиции Василий Виконский. Ранее он занимал должность начальника полиции Хмельницкой области.

Сергей Князев сообщил, что Василий Виконский одним из первых присоединился к правоохранителям, которые стали на защиту государства на востоке.

Также в Днепропетровской области новым руководителем полиции региона был назначен подполковника полиции Владимира Огурченка.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины забрал полномочия по экономическим преступлениям у Национальной полиции. Управление по борьбе с экономическими преступлениями в Нацполиции было ликвидировано.

Кроме того, начальники четырех областных Главных управлений Национальной полиции были уволены со своих должностей. Решение было принято руководством Нацполиции согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины. На сегодня уволены руководители главных управлений в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях.