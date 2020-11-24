Представлена женская сборная по художественной гимнастике, которая выступит на ЧЕ

Представлена женская сборная, которая будет бороться за медали для Украины на 36-м Чемпионате Европы по художественной гимнастике. Соревнования стартуют уже на этой неделе - с 26 по 29 ноября.

Об этом сообщил тренерский штаб Национальной сборной команды Украины по художественной гимнастике.

В течение четырех дней почти полторы сотни гимнасток из 23 стран-участниц будут бороться за 8 комплектов наград. В этом году континентальное первенство уже считается крупнейшим спортивным событием 2020 года, поэтому на девушек ложится немалая ответственность.

Команду Украины в индивидуальных упражнениях представят Виктория Оноприенко и Ева Мелещук, в групповых упражнениях - Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Диана Баева, Мария Высочанская и Мариола Бондарчук.

Также наша страна будет представлена ​​в соревнованиях юниорок. На старт выйдут четыре юниорки, которые выступят в индивидуальных дисциплинах - это Мелания Тур, Карина Сидорак, Полина Городничая и Полина Карика.

Как отметила главный тренер и вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина, девушкам было трудно воспринять отмену многих турниров, в том числе Олимпиады, поэтому проведение домашнего чемпионата Европы - это уже большой успех.

"Сегодня гимнастика борется за свое сосуществование в мире, потому что вы сами видите - то, что произошло для девушек, для нашей сборной - психологически, физически и морально было тяжело. Было невозможно вынести этот год, когда перенесли Олимпиаду, когда отменили все соревнования и мы изо всех сил пытались делать в стране все, что мы могли сделать и даже больше, чтобы подготовить нашу команду", - заявила Дерюгина.

По ее словам, штаб делает все возможное, чтобы провести турнир на должном уровне.

"Мы кубок Украины и кубок Дерюгиной тоже проводили без зрителей - детям настолько было приятно выступать, что они не думали в тот момент о зрителях. Они выходили и получали удовольствие. Этот турнир станет большим праздником, который останется в душе и сердце каждого из нас", - подчеркнула она.

В свою очередь, президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов убежден - Украина достойно проведет нынешнее европейское первенство.

"В этот год пандемии кризис затронул всех и спорт не исключение. Мы вынужденно перенесли несколько крупных турниров, но все же в этом году у нас будет три Чемпионата Европы. Первый чемпионат состоится именно в этой прекрасной стране. Ежегодно с удовольствием художественная гимнастика приезжает в этот прекрасный город, потому что здесь проводится Кубок Дерюгиной. Эти организаторы знают как проводить соревнования, как и что надо делать", - заявил Гаибов.

Финал Чемпионата Европы по художественной гимнастике будет транслироваться на эфирном канале Индиго TV, зрители которого получат доступ к просмотру важного события на всех платформах (Т2, спутник, отт-сервисы и кабельное телевидение), а полную версию и все выступления сборной на Чемпионате Европы смогут посмотреть пользователи платформы OLL.TV.

Напомним, что последний раз киевский Дворец Спорта принимал континентальное первенство по художественной гимнастике в далеком 2004 году. Это был юбилейный, 20-й Чемпионат Европы. В 2013 году Украина провела Чемпионат мира по художественной гимнастике.