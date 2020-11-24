Представлено жіночу збірну з художньої гімнастики, яка виступатиме на Чемпіонаті Європи

Представлено жіночу збірну, яка боротиметься за медалі для України на 36-му Чемпіонаті Європи з художньої гімнастики. Змагання стартують уже цього тижня - з 26 по 29 листопада.

Про це повідомив тренерський штаб Національної збірної команди України з художньої гімнастики.

Протягом чотирьох днів майже півтори сотні гімнасток з 23 країн-учасниць будуть змагатися за 8 комплектів нагород. Цьогорічна континентальна першість вже вважається найбільшою спортивною подією 2020 року, тому на дівчат лягає неабияка відповідальність.

Команду України в індивідуальних вправах представлять Вікторія Онопрієнко та Єва Мелещук, у групових вправах - Анастасія Возняк, Валерія Юзьвяк, Діана Баєва, Марія Височанська та Маріола Боднарчук.

Також наша країна буде представлена у змаганнях юніорок. На старт вийдуть чотири юніорки, які виступлять в індивідуальних дисциплінах - це Меланія Тур, Каріна Сидорак, Поліна Городнича та Поліна Каріка.

Як зазначила головний тренер та віце-президент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна, дівчатам було важко сприйняти скасовувати багатьох турнірів, в тому числі Олімпіади, тож проведення домашнього Чемпіонату Європи - це вже великий успіх.

"Сьогодні гімнастика бореться за своє співіснування у світі, тому що ви самі бачите - те, що сталося для дівчат, для нашої збірної - психологічно фізично і морально було важко. Було неможливо винести цей рік, коли перенесли Олімпіаду, коли скасували всі змагання і ми з усіх сил намагалися робити в країні все, що ми могли зробити і навіть більше, щоб підготувати нашу команду", - заявила Дерюгіна.

За її словами, штаб робить усе можливе, щоб провести турнір на належному рівні.

"Ми кубок України і кубок Дерюгіної теж проводили без глядачів - дітям настільки було приємно виступати, що вони не думали в той момент про глядачів. Вони виходили і отримували задоволення. Цей турнір стане великим святом, який залишиться в душі та серці кожного з нас", - підкреслила вона.

Своєю чергою, президент Європейської гімнастики Фарід Гаїбов переконаний - Україна гідно проведе цьогорічну європейську першість.

"В цей рік пандемії криза торкнулася всіх і спорт не виключення. Ми вимушено перенесли декілька великих турнірів, але все ж в цьому році у нас буде три Чемпіонати Європи. Перший чемпіонат відбудеться саме в цій прекрасній країні. Щороку із задоволенням художня гімнастика приїжджає в це прекрасне місто, тому що тут проводиться Кубок Дерюгіної. Ці організатори знають як проводити змагання, як і що треба робити", - заявив Гаїбов.

Фінал Чемпіонату Європи з художньої гімнастики буде транслюватися на ефірному каналі Індиго TV, глядачі якого отримають доступ до перегляду важливої події на всіх платформах (Т2, супутник, отт-сервіси та кабельне телебачення), а повну версію і всі виступи збірної на Чемпіонаті Європи зможуть подивитися користувачі платформи OLL.TV.

Нагадаємо, що останнього разу київський Палац Спорту приймав континентальну першість з художньої гімнастики у далекому 2004 році. Це був ювілейний, 20-й Чемпіонат Європи. У 2013 році Україна провела Чемпіонат світу з художньої гімнастики.