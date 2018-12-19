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Игрок сборной Украины Селезнев может продолжить карьеру в Испании

Новости » Спорт    19.12.2018 - 14:02
Игрок сборной Украины Селезнев может продолжить карьеру в Испании
Фото: Евгений Селезнев (akhisarspor.com.tr)

Форвардом заинтересовалась команда, которая выступает в Сегунде

Форвард турецкого "Акхисар Беледиеспор" и сборной Украины Евгений Селезнев может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает El Desmarque, в услугах нападающего заинтересована "Малага", выступающая в Сегунде, во второй по значимости футбольной лиги Испании. 

Отмечается, что руководство клуба ставит главной задачей на зимнем трансферном рынке приобретение форварда с игровыми качествами, как у Селезнева. При этом руководство "Аксхисара" не рассчитывает на украинца и не против его ухода в трансферное окно. 

Нападающий в нынешнем сезоне провел 11 матчей в составе "Акхисара", в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Евгений может остаться в Турции, где в его услугах заинтересован "Галатасарай".

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